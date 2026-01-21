県内は25日の日曜日ごろまで雪が降り続きそうです。富山地方気象台は、先ほど、県内の山間部に大雪警報を出しました。その後も25日まで警報が続く可能性があるとしています。特に、今夜からあすにかけて、雪は1回目のピークとなります。今回の寒波のポイントは、3つあります。1つ目は、強い冬型の気圧配置です。2つ目は、強い寒気の流れ込み。そして、3つ目が、大雪をもたらすJPCZ＝日本海寒帯気団収束帯の影響です。詳しい