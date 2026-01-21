県内は21日夜から大雪のピークを迎える見込みです。強い冬型は25日にかけて続き、県内は山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。しんしんと雪が降り続ける21日朝の魚沼市。日本付近は25日ごろにかけて強い冬型の気圧配置が続き、県内は山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。22日夕方までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで山沿いで60センチ～100センチ、平地で