（東京中央社）熊本県の阿蘇山周辺で行方不明になった遊覧ヘリコプターに乗っていた台湾人の乗客2人と日本人操縦士の捜索が続いている。駐福岡弁事処（総領事館に相当）の陳銘俊（ちんめいしゅん）処長によると、乗客の家族が21日午後、熊本入りした。日本メディアによれば、ヘリは20日午前11時ごろに連絡が途絶えた。同午後4時過ぎ、火口内の斜面で大破した機体とみられる物が見つかった。台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）