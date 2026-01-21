（台北中央社）クレー射撃のアジア選手権は20日、カタール・ドーハでトラップ女子個人が行われ、台湾の劉宛渝が金メダルに輝いた。トラップ女子団体の決勝もあり、劉・葉美萱・林怡君組が銀メダルを獲得した。トラップは各ラウンド25枚のクレー（標的）を割った数で得点が決まる種目。団体は選手3人の予選（5ラウンド制）での得点の合計を競った。台湾は劉が108点、葉が106点、林が102点で合計316点を記録した。金はカザフスタンで