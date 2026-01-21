ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕を控え、日本女子スキージャンプ陣の一角として勢藤優花が出場権を手にした。これまでのキャリアにおいて、安定した飛躍を維持しつつも上位進出への壁に直面してきた同選手だが、今大会に至るまでのプロセスでは重要な局面での実績が光る。 【写真】中島健人、冬季五輪の応援ソング初披露坂本花織が“セクシーサンキュー！”と感謝「最高のアイドル」「涙がドバ