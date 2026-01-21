【その他の画像・動画等を元記事で観る】 現役大学生4人によるロックバンド35.7が、新曲「あむりた」を2月11日配信リリースすることを発表した。 ■インディーズシーンで評価を集めた3rd EP『火星探索』以来、約5ヵ月ぶりの新曲リリース 2003年生まれのメンバーを中心に東京都内の高校の軽音楽部で結成した、現役大学生4人によるロックバンド。通称“ゴーテンナナ”。作詞・作曲を務めるた