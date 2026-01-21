¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 19ºÐ¤Î¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Luciela¡Ê¥ë¥·¥¨¥é¡Ë¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇLuciela¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Á´³Ú¶Ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿1st EP¡Ø°ä²Ö¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¤¥«¡Ë¤ò2·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±ºî¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£EP¤Ë¤Ï´ûÈ¯¶Ê¤Ë²Ã¤¨¿·Ï¿¶Ê¡ÖRHIZANTELLA¡×¤ò¼ýÏ¿ Luciela¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¿È¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢¤µ¤é¤Ë±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯