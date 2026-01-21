国務院報道弁公室が1月21日に開いた記者会見で、工業情報化部の責任者は2025年の工業情報化発展の成果について説明をおこないました。それによると、三つの段階に分けて進められている中国の6G技術試験の第1段階では、すでに300件以上のコア技術が確立されたということです。（提供/CRI）