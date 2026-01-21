1月27日の衆議院選挙の公示を前にポスター掲示板の設置が21日に始まりました。熊本市役所前では朝からポスター掲示板の設置作業が行われました。熊本市選挙管理委員会によりますと熊本市では小中学校や公園など919か所に設置する予定で、設置を終えるのは通常より遅い公示日前日の26日になるということです。 また入場整理券のはがきの発送も通常より遅くなる見込みですが、はがきが届かなくても期日前投票所の投票