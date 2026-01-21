『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“パトカー追跡の車”が衝突事故2人組が逃走中」についてお伝えします。◇完全にひっくり返った乗用車。フロント部分がはずれるなど大破していて、事故の衝撃の激しさを物語っています。現場は、東京・杉並区の環七通りです。警視庁によりますと、20日午後6時過ぎ、整備不良の疑いで、警視庁のパトカーに追跡されていた乗用車が、前を走っていた車に衝突しました。乗用