立憲民主党の辻元清美参院議員が2026年1月21日、同日に病気療養のため参院議員を辞職すると発表したれいわ新選組の山本太郎代表の事務所を訪ねたと明かした。「議論は激しい時がありますが、日頃は非常に礼儀正しい」山本氏は21日、れいわ新選組のYouTubeチャンネルで参院議員の辞職と無期限の活動休止を発表。その理由について「健康上の問題」と明かした。具体的には、「多発性骨髄腫......血液のがん、その一歩手前にいます」と