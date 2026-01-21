猫が思わず入りたくなる『場所やモノ』5選 猫は箱が好きでよく入りますが、思わず入りたくなる場所は箱だけに留まりません。 今回は、安心感を求める猫や好奇心旺盛な猫が、本能的に入りたくなる『場所やモノ』を5つ紹介いたします。姿が見えないときは、案外その場所に潜んでいるかも。 1.家具の隙間 完全室内飼育の猫が咄嗟に逃げ込む場として選びやすいのは『家具の隙間』です。誰も追ってこない穴蔵のような