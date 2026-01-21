書類や本を自分でスキャンしてPDFファイル化してPCやタブレットで読めるようにする時、画質が低かったり、スキャンの精度が低かったり、インクのにじみや裏写りがあったりして可読性が低下してしまうことがあります。自分で本を裁断してスキャンする「自炊」で用意したPDFファイルを読みやすくするためのツール「DN_SuperBook_PDF_Converter」を、研究者でプログラマーの登大遊氏がAGPL-3.0ライセンスの下で公開しました。dnobori/