パジャ・ポス代表取締役であり、元ドクターシーラボ社長の池本克之氏らが登壇するセミナー「人を採れない時代に採れる会社になるヒント」が、2026年1月22日(木)に東京・南青山で開催されます。東京ニュービジネス協議会 プロフェッショナルグループ委員会が主催するこのイベントでは、企業の採用難に対する実践的な解決策が提示されます。「若手採用」「組織づくり」「外国人材採用」の3つの柱を軸に、採用難を突破するための具体