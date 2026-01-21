◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日・栗東トレセン昨年の菊花賞８着以来の実戦となるジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は坂路で単走。しっかりとリズムを守るように駆け上がり、無理なく５３秒９―１２秒６をマークした。見守った杉山晴調教師も「キビキビと動いていて、状態はよさそうに感じました」と満足そうに現状を伝えた。昨