昨季まで巨人女子チームに所属し、８月に開幕する米女子プロ野球リーグ（ＷＰＢＬ）・ロサンゼルスに所属する島野愛友利投手が２１日、川崎市内で行われたＤｅＮＡ・山崎康晃投手の自主トレに参加した。山崎と一緒にキャッチボールをして交流を深め「（山崎は）野球選手としての在り方ですごく尊敬できることが多い。本当にファンの方を大切にされていると話を通してわかりました」と、もてなし方を学んだ。島野は中学時代の