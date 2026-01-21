ユニワールドは、新商品情報やコーディネートを特集した「のらスタイル通信」2026年春夏号(vol.16)を発行しました。今号では、注目度の高い「日よけ帽子」や人気商品「農家さんブラウス」の新柄紹介に加え、専属スタイリストによる目的別コーディネートが掲載されています。さらに、機能性をそのまま日常に取り入れる新ブランド「LACQ」のデビューも案内されています。 ユニワールド「のらスタイル通信 vol.16」