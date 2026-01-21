Ｊ３のＦＣ大阪は２１日、大阪市内のホテルで新体制発表会を行い、新加入でいきなりチーム最年長となったＤＦ田中恵太（３６）が“ピッチ内外”での貢献を誓った。同じＪ３の鳥取を昨季限りで契約満了となったが、２季連続プレーオフで敗退しているＦＣ大阪から届いたオファー。「引退は１ミリも考えず準備していた。プレーで恩返ししたい」と試合に出場してクラブのＪ２昇格に尽力することはもちろん、登録者数約５万人のＹｏｕ