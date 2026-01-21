俳優の大鶴義丹（57）が、20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルにVTR出演。“クマ被害”について語った。大鶴はクマ被害に遭った芸能人としてVTR出演。ある番組の企画で3カ月間北海道に移住していたといい、引っ越し初日に移住先の職員から「大鶴さんの家の前にクマの親子がいるから戻っちゃダメです」と電話があったと明かした。結局、猟友会が出動する事態に。幸いにもクマの親子はすぐに逃げた