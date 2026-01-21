BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が19日に放送され、前西武監督の松井稼頭央氏（50）がゲスト出演。西武若手時代に大迷惑だったベテラン選手について語った。番組恒例「俺のベスト9」のコーナー。基本ルールは「自分をメンバーに入れてベストナインをセレクト」「選出できるのは自分が現役時代にプレーしていた選手」の2点で、「8番・捕手」にはヤクルトの名捕手として鳴らし、のちに監督も務め