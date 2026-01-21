県が新たに整備する県武道館の建設が始まり、きょう関係者が工事の安全を願いました。再来年度中の開館を目指します。新たな県武道館は、富山市の県総合運動公園に建設予定で、本格的な工事が始まりました。延べ床面積はおよそ1万1300平方メートル、地下1階、地上1階建てで、工事費は84億円余りです。大規模な武道大会などで使える主道場と1500席の観客席、日常の稽古などに対応した武道場を備えています。きょうは現地で新