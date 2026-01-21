愛知・北名古屋市で撮影された、“見通しの良い”交差点で起きた事故の瞬間。車が交差点に差しかかったその時、バイクと衝突。そのはずみでバイクの運転手が道路へ投げ出されました。当時、事故現場近くにいたという撮影者は驚きを隠せません。撮影者：初めてですね、そこで事故を見たのは。一方通行でバイクが来る方向からしか走れない。左からしか来ないんです。考え事をしていたのか、バイクを見ていなかったのか分からないです