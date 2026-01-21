今回の「ちーちゃんですけどもっ。」は、ちーちゃんのお誕生日プレゼントのお話です。ありがたいことに、新しいお洋服をプレゼントしていただきました。 なんだかとっても高貴なワンちゃんに見えるような（笑）。しっかりした作りでとても暖かく、寒い日のお散歩にもぴったりなので、これからたくさん着せてあげたいなと思っています。 それにしても、こういったお洋服を着ると、ちーちゃんの足がいつもより短