人間国宝の作品が長崎に。 21日から展示会が始まりました。 長崎市の浜屋百貨店で21日から始まった、十四代 今泉 今右衛門さんの展示会。 人間国宝が手掛けた花瓶や皿、置物など約60点が紹介されています。 展示会の目玉は「色絵緑地藍色墨はじき吉祥果実花文花瓶」。 墨で描いたあとに焼くことで文様部分を白抜きする「墨はじき」や、プラチナの絵の具を使って描く「プラチナ彩」など十四代の