台湾の航空会社スターラックス航空は、3月末から熊本と台湾第2の都市・台中を結ぶ定期便が就航すると発表しました。 スターラックス航空と熊本県によりますと、熊本空港と台湾中部の台中を結ぶ定期便はことし3月31日に就航し、火・金・日曜の週3便運航する計画です。 スターラックス航空は現在、毎日運航している熊本～台北を結ぶ定期便が好調で、TSMC本社にも近い台中との路線を就航することで、さ