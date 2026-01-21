ロシア南部の高速道路を走る1台のダンプカー。よく見ると、荷台が上がったままです。ダンプカーの目の前には歩行者用の橋がかかっていますが、このまま走行を続けるのでしょうか。橋が目前に迫った次の瞬間、荷台が接触し、橋が崩落してしまいました。突然の出来事に目撃者も「どうすればいいの！？」と困惑した様子。現地メディアによりますと、このダンプカーは工事現場に砂を運搬しているところだったということです。47歳の運