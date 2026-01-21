新春恒例の人気の催しが、ことしも鶴屋百貨店で始まりました。全国の駅弁とおいしいものが熊本に集結です。海の幸が贅沢に7種類のった小樽の駅弁に、兵庫のブランド牛・但馬牛を甘辛く味付けした牛めし。横浜中華街からはアツアツの小籠包。熊本市の鶴屋百貨店で「全国有名駅弁当とうまいもの大会」が始まりました。 近江牛のすき焼きの上に、さらにサシの入ったステーキを贅沢に6枚乗せた近江牛極スペシャル。カニの弁当