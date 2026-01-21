グリーンランドを巡りトランプ大統領が欧州各国に課すと表明した関税について。欧州の首脳らからは反発の声も出ていますが、双方の対立は今後どのように進むのでしょうか。【CGを見る】欧州⇒アメリカ 3つの対抗措置欧州8か国に“関税脅し” 欧州側は反発も高柳光希キャスター：トランプ大統領は、デンマーク自治領グリーンランドをアメリカの領有にする動きに関して、同調しない国に関税を課すことを表明しています。グリー