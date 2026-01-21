れいわ新選組の山本太郎代表が２１日に都内で会見し、健康上の理由で参院議員を辞職することを発表した。「多発性骨髄腫、血液のガンの一歩手前」にあるとし、無期限で活動を休止し療養に専念。党代表は辞任せず、共同代表の櫛渕万里氏らが業務を引き継ぐとした。会見場に「すみません、遅くなりました〜」と言いながら登場した山本氏は、質問者の指名からスタッフへの指示出しまで１人でテキパキと行い、約１時間半にわたって