イタリア・シチリア島でカメラが捉えたのは、高波に襲われる危険な瞬間。海の様子を撮影していたのは市長。撮影中、高波に襲われた市長は「決してマネはしないでください」と呼びかけました。猛烈な冬の嵐が襲来したイタリア。全土に最高レベルの気象警報が出され、約150の自治体で学校が休校になりました。一方、ロシア・カムチャツカは、約60年ぶりの記録的な大雪に見舞われました。窓から身を乗り出す男性。そして、5階から雪に