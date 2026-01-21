俳優の上戸彩（４０）が２１日、都内で行われたディズニー・アニメーション映画「ズートピア２」の超メガヒット御礼舞台あいさつに声優の森川智之（５８）らと登壇した。ウサギの警察官・ジュディの声優を務める上戸は大きなボタンやポケットなど、ディティールが凝ったデザインの黒いキュートなデニムワンピースで登場し、会場を魅了。国内興行収入が約１３０億円であることを知らされると、「とにかくすごい」と驚きの表情だ