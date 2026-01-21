メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県関市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されました。 岐阜県によりますと21日午前11時半ごろ、関市の養鶏場から「飼っているニワトリの死亡数が増えた」という内容の通報がありました。 県が簡易検査を行ったところ、死んだニワトリの8羽中8羽が陽性でした。 これを受けて県は、養鶏場の半径3km以内にある農場に対し、ニワトリの移動自粛などを要請していま