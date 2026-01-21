メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市昭和区の駐輪場で電動アシスト自転車のバッテリーを盗んだとして、53歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、熱田区の無職、山口重哲容疑者(53)です。 警察によりますと、山口容疑者は20日午後、昭和区内の店舗の駐輪場で、瑞穂区の女性(38)の電動アシスト自転車からバッテリー1個を盗んだ疑いがもたれています。 「自転車を蹴って、バッテリー