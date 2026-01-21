アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒＆藤嶌果歩が21日、都内で行われた『劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。【写真】かわいすぎ！ハートポーズを作る小坂菜緒本作は、スライムに転生した元サラリーマン“リムル＝テンペスト”が、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』シリーズ