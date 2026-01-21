熊本県の阿蘇中岳付近で遊覧ヘリが行方不明となり、大破した機体が見つかった事故で、21日も安否不明者の捜索が続けられましたが、発見には至りませんでした。この事故は20日午前10時52分、阿蘇中岳火口付近に向かった遊覧ヘリが到着予定時刻に戻らず、火口内の北東側の斜面で大破した機体が見つかったものです。ヘリに乗っていたとみられる64歳の男性パイロットと、台湾から来た観光客の男女の安否は分かっていません。警察と消防