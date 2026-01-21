中村鶴松さん飲食店のドアを壊したとして建造物損壊の疑いで現行犯逮捕され、その後釈放された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名清水大希）さん（30）について松竹は21日、2月に予定していた初代中村舞鶴の襲名を見送ると明らかにした。鶴松さんの所属事務所は同日、当面の間謹慎すると発表した。所属事務所によると、鶴松さんは、18日未明に泥酔状態で飲食店に来店。注文時に本人の勘違いでトラブルとなり、自動ドアを蹴破ったとい