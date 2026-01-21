1996年に発売された携帯型デジタルペット「たまごっち」が30周年を迎え、都内でイベントが開かれています。キャラクター育成ゲームでおなじみのたまごっち！いま、東京・六本木で30周年を記念したイベントが開かれています。人気キャラクターに会える部屋をはじめ、見た目もかわいいグルメまで、「たまごっち」の世界を堪能できます！たまごっち歴 30年「帰りたくない！」「帰りたくない！住みたい」「たまごっち」というと…