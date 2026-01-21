美容家の君島十和子（59）が、すっぴんからセルフメイクをする動画を公開し、反響を呼んでいる。【映像】君島十和子のすっぴん→メイク後ビフォーアフター君島はこれまでもInstagramで、ジョギングに励む様子や栄養を意識した手料理、「一族で美しい」と話題になった母や妹らと写る家族ショットなど、プライベートの様子を発信してきた。2024年12月の投稿ではモーニングルーティンを紹介し、短時間でも毎日続けているストレ