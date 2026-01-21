車道は真っ白で、車のヘッドライトが辛うじて見える程度。視界を遮る危険なホワイトアウトが発生したのは、21日朝の青森市です。歩道で立ち止まる人もかすんでしまうほどの激しさです。今シーズン最強で最長の“居座り寒波”が列島に襲来。数年に一度の寒気で災害級の大雪となる恐れがあり、交通障害や立ち往生などに警戒が呼びかけられています。青森市では、正午に積雪が75cmに達し、日中も氷点下4度と厳しい冷え込みに。取材し