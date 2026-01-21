原発が再び動き出しました。東京電力・柏崎刈羽原発6号機が午後７時過ぎに再稼働しました。柏崎刈羽原発の再稼働は14年ぶりで、福島第一原発事故後、東京電力の原発としては初めての再稼働となります。東京電力は1月21日午後7時過ぎに核分裂を止める制御棒を引き抜き、6号機の原子炉を再び起動させました。柏崎刈羽原発の再稼働は14年ぶりで、福島第一原発事故後東京電力の原発としては初めての再稼働となります。東京電力は当初、