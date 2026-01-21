悠々自適な株主優待生活を送り、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でも人気の個人投資家・桐谷広人さん。優待名人としてテレビ出演や講演会などに大忙しの桐谷さんですが、先日ある地方公演の後、びっくりする出来事があったそうです。一体、何が起きたのでしょうか。 桐谷さんのニセ者にご用心――最近、ハッと驚くことがあったそうですね。どんな出来事に遭遇したのでしょうか。桐谷さん：京都での講演が終わって、控え室に