河北省交通運輸庁によると、「第14次五カ年計画（2021〜2025年）」期間中に、河北省の高速道路の総距離は9000キロメートルを突破した。新華網が伝えた。北京市と天津市を結ぶ京津高速道路との接続ポイントは30カ所に達し、雄安新区の「四縦三横（南北4路線・東西3路線）」の対外高速道路ネットワークがいっそう密なものとなった。雄安新区と北京市、天津市は高速道路で直接つながり、北京・雄安間は1時間で移動可能となり、京津冀