Photo: haco 玄関で少しの間だけドアを開けておきたい！ そんな時に役立つのがドアストッパーですが、ロックするのにかかんだり手を使う必要があって、両手がふさがっている時なんかは結構大変ですよね。ですが今回、開けている間はもちろん、ロック＆解除の方法までラクなドアストッパー、見つけました。手を使わずに1秒でロック＆解除 Photo: haco