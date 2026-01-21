あんなに大食いなのに…大食いタレントのますぶちさちよ(33)が、スタイル抜群のボディを披露し話題を呼んでいる。「VALXの激かわウェアを着てトレーニング」とし「可愛いウェアでやるとテンション上がってよりやる気が出るよね！」とつづり、セクシーなスポーツウェア姿で、さまざまなポーズをとった写真やトレーニングの様子を投稿。この投稿に「大食い女子とは思えないスタイル」「あれだけ食べてこんなにスタイルええんか