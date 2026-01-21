地震を疑似体験するＶＲ（仮想現実）を使って防災について考える授業が群馬県藤岡市で行われました。 藤岡第一小学校で行われた授業は、ＶＲの映像で地震を疑似体験し児童たちに防災に対する考えや対応力を養ってもらおうと、国の支援事業を受けて市が初めて行ったものです。 ２１日は、４年生と５年生の約１６０人が参加し、ＶＲのゴーグルを身に着けて震度６強の地震が起きた想定の映像を体験しました。 児童たちはキッ