クマの被害が増えたことを受け群馬県警でクマ対策の講演会が開かれ、最前線に立つ職員が対応を学びました。 講演会は警察官にクマの特性や対応策を知ってもらおうと、県警が初めて開いたもので、講師に環境省が指定する鳥獣保護管理プランナーの坂庭浩之さんを迎え、県内すべての警察署から約７０人の職員が参加しました。 坂庭さんは、生態系を分析した結果、シカの個体数が増えたことにより、クマがシカを食べる機会が増