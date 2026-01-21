群馬県庁 群馬県教育委員会は、パチンコ店で遊戯中に所有者不明のカード残高を横領したとして公立中学校に勤務する男性教諭（４７）を減給１か月・１０分の１の懲戒処分にしました。 ２１日付けで減給１か月・１０分の１の懲戒処分を受けたのは、西毛地域の公立中学校に勤務する男性教諭（４７）です。 県教委によりますと、男性教諭は去年１１月１２日、休暇中に高崎市内のパチンコ店でスロットゲームをして