27日公示、2月8日投開票の予定で実施される衆院選で自民党は21日、福岡9区に立候補を予定している新人で元北九州市議の三原朝利氏（48）を公認する方針を固めた。自民福岡県連から除名処分を受けたことなどから公認しない構えだったが、他に候補者が見当たらず「総合的な判断」（党幹部）で転じた。