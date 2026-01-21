広島市は８月６日に原爆慰霊碑に納める原爆死没者名簿の記帳者を、初めて公募する方針を示しました。 若者を含めた１０人程度を募集する予定です。 原爆死没者名簿の記帳は１９６９年以降、これまでに１５人の被爆者が行っていました。 広島市によりますと被爆者の高齢化で、今後、被爆者のみに委託するのは難しいと判断し、記帳者を公募することにしたということです。 対象は、市内に在住または通勤通学している人で４月時点