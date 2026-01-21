災害時に避難所の環境を整えようと、空気清浄機を展開するエアドッグジャパンと鹿児島トヨタ自動車が協定を結びました。協定を結んだのは鹿児島トヨタ自動車と空気清浄機を展開するエアドッグジャパンです。災害時の避難所で肺炎などの疾患で亡くなる災害関連死が課題となる中、エアドッグジャパンの空気清浄機を避難所で活用しようというものです。鹿児島トヨタ自動車の27店舗にはエアドッグジャパンの空気清浄機が50台以